Lundi dernier, le président du club basque Jean-Baptiste Aldigé avait annoncé, sur son compte Twitter, : “Nous venons d’être notifiés par la société Dalkia qu’ils couperont à nouveau l’eau chaude au Stade Aguiléra demain, 1er février, sur ordre de la Ville de Biarritz.” Dans la foulée, la Ville avait répondu, toujours sur Twitter : “Depuis 2 ans, la Ville de Biarritz demande au BOPB, occupant du stade, de prendre en charge les contrats d'eau et d'électricité.”

La coupure a finalement eu lieu en ce début de semaine et le club basque devra dorénavant prendre en charge le contrat d’eau chaude. En effet, au lendemain de la victoire du Biarritz olympique face au Stade rochelais, les dirigeants biarrots ont reçu un courrier de la société Dalkia (filiale du groupe EDF), qui explique : “Suite à l'arrêt du contrat avec la ville de Biarritz, nous nous trouvons sans contrat officiel pour la gestion de vos tribunes. Pour des raisons d’assurance, il n’est plus possible à nos techniciens d'intervenir sur ces installations. Par ailleurs, faute de reprise du contrat de fourniture gaz des vestiaires, nous nous voyons dans l’obligation de couper l'alimentation gaz du site, et donc, la production d’eau chaude des vestiaires Blanco.”