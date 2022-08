Bayonne et Pau sans forcer, Perpignan s'incline... Les résultats des matchs amicaux de ce vendredi

Après leur premier succès face à Narbonne (12-7), les Montalbanais ont réussi à monter d'un cran. Face à Perpignan, l'USM s'est accrochée toute la partie aux crampons catalans grâce à des essais de Tuculet, Vici et Guillemin. À la 69e minute, Tedder pensait obtenir le match nul mais Abzhandadze a finalement fait pencher la balance côté vert. Les hommes de Patrick Arlettaz ont perdu leur premier et dernier match amical cette saison.

Les Bayonnais étaient attendus au tournant pour leur premier match amical. Après un premier quart d'heure mené tambours battants avec trois essais au compteur, l'Aviron n'a jamais tremblé face à Colomiers. À 28-7 à la mi-temps, les hommes de Grégory Patat ont conservé leur avantage jusqu'à la fin de la rencontre. 33-12 score final, Bayonne doit maintenant se préparer face à Bordeaux-Bègles (samedi 20 août), un gros morceau du Top 14.

Premier club du Top 14 à ouvrir le bal des matchs amicaux, la Section paloise a disposé du Biarritz olympique grâce à la puissance de son pack. Delhommel, Van Dyk et Ruffenach ont chacun inscrit un essai et permettent à la Section de bien lancer sa préparation. Biarritz n'a pas pu inscrire le moindre point et devra réagir la semaine prochaine face à Ealing, champion de deuxième division anglaise.

Les Aurillacois ont longtemps cru réaliser le triplé de victoires amicales. En menant 24-7 en deuxième mi-temps, les Cantaliens se sont effondrés face à des Montois plus précis et qui ont fini la rencontre en boulet de canon. Mont-de-Marsan s'est même offert dix points dans les quatre dernières minutes de la partie, score final 31-24.

Dans un derby spectaculaire entre Grenoblois et Oyonnaxiens, le FCG a pris le dessus sur son voisin dans le second acte. Grâce à six essais, les Isérois ont assuré leur succès après l'heure de jeu et signent leur première victoire estivale, après un match nul haletant face à Béziers. Pour sa reprise, Oyonnax n'aura tenu qu'une mi-temps.