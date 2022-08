Après un match nul obtenu la semaine dernière face à Béziers, Grenoble a cette fois pris l'ascendant sur son adversaire du soir. En marquant six essais, le FCG a fait parler sa puissance grâce à un essai de pénalité et une réalisation de Schoeman. Dupont et Farnoux ont également étaient de la partie avec un essai chacun. En face, Oyonnax n'aura tenu qu'une mi-temps et menait même de plus de dix points au quart d'heure de jeu grâce à des réalisations de Durand et Ravouvou. À l'inverse de leurs voisins, les hommes de Joe El Abd disputaient à Montmélian leur premier match de préparation. Jeudi 18 août, les Oyonnaxiens défieront Valence-Romans à Aubenas pour corriger certaines erreurs de cette soirée.

À MONTMÉLIAN - vendredi 18h30- Grenoble bat Oyonax 38-26 (mi-temps 19-19)

Spectateurs : 1500

Arbitre M. Beun (PACA)

GRENOBLE : 6 E Farnoux (17è), Schoeman 25e), Dupont (30e), de pénalité (50e), Escande (61e), H. Trouilloud (75e), 3 T Barthélémy (17e), R.Trouilloud (30e), Fortunel (75e)

Carton jaune : Orioli 34e

OYONNAX: 4 E Durand (6e), Ravouvou (12e), Credoz (35e)), Curt (55e), 3 T Bouraux (6e), Le Bourhis (35e), Soulan (55e)

Carton jaune : Battye 50e

GRENOBLE :Farnoux ; Qadiri, R. Trouilloud, B. Ezcurra, Dupont; (o) Bathélémy, (m) F. Ezcurra; Blanc-Mappaz (cap), Gray,Schoeman; Muarua, Madeira; Nixon, Orioli,Eglaine

Entrés enjeu: H. Trouilloud, Fusier, Hepetema, Hulleu, Fortunel, Escande, Berruyer, Martel, Ancely, Vigne, Halaifonua, Montagne, Rossi, Gauthier, Vial, Massa

OYONNAX : Ensor; Ravouvou, Treilles, Millet, Callandret; (o) Bouraux, (m) Cassang; Hermet, Credoz (cap), Lebreton; Fabregue, Lebas; Berthaud, Durand, Abraham

Entrés en jeu : Bettencourt, Vialelle, Curt, Coulibaly, Soulan, Gondrand, Le Bourhis,Grice, Favier, Mafi, Battye, Leiataua, Bordenave, Raynaud, Svianadze