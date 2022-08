On s’attendait à un match fermé on y a eu droit en première mi-temps, la deuxième fut spectaculaire. En effet les deux équipes se sont déjà données rendez-vous lors de la première journée de Pro D2 dans deux semaines. Alors pour ce match amical on ne veut pas se découvrir mais on veut tout de même se tester.

Dans un long Mano à Mano qui a vu les Aurillacois prendre jusqu’à 17 points d’avance en début de seconde période (7-24) c’est finalement les Montois, plus précis, qui s’imposent 31-24. Les Landais attaquent de la plus belle des manières leur préparation, prochain rendez-vous contre Pau le 19 août prochain. Les Aurillacois qui eux jouaient leur dernier match amical ont été trop brouillons en fin de match pour espérer l’emporter. Place au repos maintenant pour les Rouge et Bleu avant la première journée de Pro D2, et un déplacement à…Mont-de-Marsan.

À MILLAU - vendredi 19 heures - Mont-de-Marsan bat Aurillac 31-24 (mi-temps, 7-10)

Spectateurs : 500.

Arbitre : M. Hourquet - Occitanie.

AURILLAC : 3E Yobo (6e), Bouyssou (43e), Pieters (47e), 3T Nelson (6e), Niesen (44e, 48e), 1P Nelson (36e), Cartons jaune : Kiteau (60e).

MONT-DE-MARSAN : 4E Latterrade (12e), collectif (51e), Wakaya (61e), Prosper (76e); 4T Du Plessis (12e), Laousse Azpiazu (51e, 61e, 76e); 1P Laousse Azpiazu (78e).

AURILLAC : Margarit ; Yabaki, Yobo, Powell, Minguillon ; (o) Nelson, (m) Alania ; Cambon, Tison (cap.), Shvangiradze ; Singer, Jongejan ; Daniel, Lachaud, Rodgers.

sont entrés en jeu : Loughnane, Royer, Niesen, Gogoladze, Pieters, Bastards, Papunashvili, Aucagne, Bouyssou, Profit, De Jong, Slamani, Javakhia, Kiteau, Nioradze, Mtchedlidze.

MONT-DE-MARSAN : De Nardi ; Obayotinbo, Espagnet, Even, Cabannes, (o) Du Plessis (cap.), (m) Canut ; Robic, Tauleigne, Lisena ; Cedaro, Fortuin ; Macharashvili, Latterrade, Bultel.

sont entrés en jeu : Labouyrie, Curie, Ostrikov, Garrault, Pialot, Laousse Azpiazu, Wakaya, Lalanne, Gajion, Bonte, Brethous, Taleafea, Prosper, Matamoros.