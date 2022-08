Match amical ne veut pas forcément dire match sans engagement ! Ce vendredi, au stade de Sapiac, Montalbanais et Perpignanais se sont rendus coup pour coup, lors de cette rencontre de préparation estivale. Une rencontre qui était la première des pensionnaires de Top 14, et la deuxième de leurs homologues de Pro D2. Très vite les intentions de jeu ont dicté le sort d'un match marqué par plusieurs essais d’envergure. Le premier d’entre eux était aplati par le capitaine Usapiste, Mathieu Acébès, après que Jake McIntyre ait profité des largesses de la défense adverse et que George Tisley ne perçait aussi.

Mais comme dit précédemment, ce fut du coup pour coup dans le Tarn-et-Garonne. Tuculet profitait d’une jolie passe au pied de Jérôme Bosviel pour permettre aux siens de revenir à hauteur. Le festival continuait en première mi-temps avec la réalisation de Rodor, après une feinte digne d’un numéro 9. Mais encore une fois, le grand Bosviel poursuivait les caviars, envoyant cette fois Vici à l’essai. Si à la mi-temps les deux équipes étaient dos à dos après quatre essais, la deuxième période était moins spectaculaire.

Avec un changement complet d’équipe des deux côtés, seuls Tedder et Guillemin parvenaient à trouver la faille. En fin de match, sous la tension général et après un début de bagarre, l’USM bénéficiait d’une dernière pénalité… Convertie par Tedo Abzhandadze, lequel donnait la victoire à son équipe (22-19).

A MONTAUBAN – vendredi 20h30 – Montauban bat Perpignan 22-19 (mi-temps, 12-12)

Spectateurs : 2 482.

Arbitre : M. Nuchy - Nouvelle-Aquitaine.

MONTAUBAN : 3E Tuculet (6e), Vici (40e), Guillemin (56e) ; 2T Bosviel (6e), Delord (56e) ; 1P Abzhandadze (80e).

PERPIGNAN : 3E Acebes (2e), Rodor (13e), Tedder (69e) ; 2T Mc Intyre (13e), Tedder (69e).

Carton jaune : Tuilagi (80e).

MONTAUBAN : Tuculet ; Rokoduguni, Bonnefond, Mathy, Vici ; Uanivi, Giorgadze, Witt ; Paulino, Vaotoa ; Burduli, Firmin, Laval.

Sont entrés en jeu : Feltrin, Agnesi, Yameogo, Vincent, Viiga, Quercy, Munoz, Momo, Delord, Abzhandadze, Guillemin, Tupuola, Puntous, Poirson, Pujol, Bué, Deligny, Renaud, Ringuet, Méric, Riguet, Sanchez.

PERPIGNAN : Goutard ; Séguela, Wiliame, Tilsley, Acebes ; Mc Intyre, Rodor ; Bachelier, Mamea Lemalu, Ramasibana ; Mahu, Witty ; Fia, Tadjer, Fakatika.

Sont entrés en jeu : Heafala, Chiocci, Labouteley, Moro, Deghmache, Laborde, Dubois, Halanukonuka, Fernandez, Tedder, Faasalele, Tuilagi, Bousquet, Jintcharadze, Sawailau.