"Là, je suis un peu sous le choc. C’est bizarre, on est éliminé, le projet s’arrête là sur ces tirs au but… Ce que je peux dire à chaud, c’est qu’Aymeric Luc est un joueur fantastique. C’est un joueur de Top 14 et, évidemment, il faut d’abord le réconforter. Ce raté ne reflète pas le talent du joueur et l’avenir qu’il a. Il y a énormément de jeunes joueurs, le projet est basé sur la jeunesse, la formation du club, ils ont énormément de talent. Je pense que c’est la voie qui doit être suivie à l’Aviron bayonnais. Évidemment, il y aura un temps d'analyse. C’est un échec. Le projet repart à l’étage inférieur et comme tous les échecs, il faudra tirer des enseignements et assumer les responsabilités de l’échec. Là, je suis très abattu. Dans la vie, il faut faire face à ses responsabilités, je l’ai toujours dit. Mon cas personnel, aujourd’hui, n’est pas important. Ce que je sais, c’est que j’ai mis toute mon énergie depuis trois ans dans le travail du club. Je pense que l’Aviron Bayonnais a de beaux jours devant lui. En tant que responsable sportif du projet, il faudra assumer les responsabilités. Le dénouement est incroyable, presque insupportable au regard de la saison qui a été menée. Dix victoires, des matchs perdus de très peu. Le sort est injuste avec l’équipe de l’Aviron bayonnais ce soir."