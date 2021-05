Adrien, pouvez-vous nous raconter cette première expérience en Top14 ?

Ça fait deux semaines que nous préparons ce match, donc le groupe était prêt, nous connaissions nos objectifs. Personnellement, j'ai été bien intégré. J'ai découvert un groupe qui vit bien, très sympa et je pense que c'était une très bonne première ! Ici à Toulon, j'ai été bien accompagné, les mecs m'ont bien épaulé, et je suis content.

Romain Taofifenua vous a notamment pris sous son aile tout au long de la semaine... Malheureusement il est sorti dès la 7e minute : comment avez-vous vécu ce fait de jeu ?

Malheureusement c'est le sport, ce sont des choses qui arrivent... Mais il n'y avait pas que Romain, il y avait également Charles (N.D.L.R. Ollivon), Tolo (Christopher Tolofua), et ce qui est bien, c'est que nous nous sommes tous soutenus, ce qui nous a permis de faire la différence en fin de match.

Imaginiez-vous, quand vous avez débarqué à Toulon à la mi-mars, être titulaire avant la fin de saison ?

Pas du tout (sourire). J'avais un peu la pression de découvrir ce niveau-là, mais ça m'a fait du bien de jouer, surtout en étant entouré par de tels joueurs, et face à une bonne équipe d'Agen. Je suis content ce soir.

Vous avez peu été utilisé en touche, était-ce prévu ?

Je pense que j'aurais pu davantage sauter si Romain n'était pas sorti... Mais suite à son remplacement, je suis passé à droite de la deuxième ligne, en numéro 5, et je me suis retrouvé à lifter. Mais c'est ainsi, et s'il n'y avait pas eu ce fait de jeu, j'aurais été utilisé en touche.

Vous avez démarré à gauche de la deuxième ligne, pour finalement terminer à droite : quel est votre poste de prédilection ?

Je connais et je peux jouer aux deux postes sans problème.

Quel regard portez-vous sur cette première apparition en Top14 ?

Je pense que mon match n'a pas été parfait, et me montre qu'il me reste beaucoup à travailler. Puis cela me permet de connaître à peu près mon niveau aujourd'hui, et les marges de travail.

Sachant qu'en deuxième ligne Toulon est privé d'Eben Etzebeth, Brian Alainu'uese, Matthias Halagahu, Swan Rebbadj et peut-être désormais de Romain Taofifenua, cette première apparition en Top14 ne devrait pas être la seule d'ici le terme de la saison : ne craignez-vous pas que les choses arrivent un peu trop vite ?

Il faudra que je prenne les matchs les uns après les autres, que je travaille pour me mettre au niveau, voilà tout... Est-ce que je crains Toulouse qui se présente la semaine prochaine ? Non, c'est une équipe composée de mecs qui ont tous deux bras et deux jambes...