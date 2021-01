Nouveau capitaine, jeune international et double champion du monde des moins de 20 ans, le centre Arthur Vincent (21 ans) est le porte-drapeau de la nouvelle génération d'un MHR qui reçoit Toulouse samedi en Top 14. Animé par sa maturité et ses débuts précoces dans l'élite, il entraîne dans son sillage toute une flopée de jeunes comme le nouvel ouvreur Louis Foursans-Bourdette, révélation de ce début de saison, mais aussi les trois-quarts Yvan Reilhac, Gabriel Ngandebe, Thomas Darmon ou bien évidemment le pilier international Mohamed Haouas.

Calendrier international très dense, échec dans le recrutement de stars, désir de créer une identité et un plan de succession: Montpellier veut faire confiance à ses jeunes joueurs sous l'impulsion de Xavier Garbajosa, pétri de culture toulousaine et soucieux de valoriser la formation. "Je suis en train de revoir, revisiter notre mode de recrutement, pour mieux investir sur le centre de formation. Il doit être le gros plan de succession et porter ses fruits dans les dix-huit prochains mois", assure le nouveau directeur du rugby de Montpellier Philippe Saint-André.

Génération sacrifiée

L'ancien patron des Bleus (2011-2015), qui a bourlingué à l'étranger, est le nouvel homme fort d'un MHR pour l'instant largué en Top 14 (12e). Il assume le lien entre le président Mohed Altrad et l'entraîneur principal Xavier Garbajosa, mis en difficulté par le mauvais début de saison. "S'il faut garder nos internationaux, car c'est l'essence même de ce sport, nous devons équilibrer l'effectif avec les jeunes", insiste PSA.

A la différence de Toulon ou du Racing 92, dont le recrutement de stars de l'hémisphère sud (Nonu, Botha, Habana ou Giteau pour l'un, Carter, Hernandez ou Nakarawa pour l'autre) a porté ses fruits, la greffe n'a jamais vraiment pris à Montpellier, à l'exception de quelques joueurs comme l'ailier fidjien Nemani Nadolo. Et l'image du club s'est trouvée durablement ternie par l'import massif de Sud-Africains à la triste époque de Jake White (2015-2017).

Par ailleurs, le double finaliste du championnat (2011, 2018) a non seulement laissé filer Trinh-Duc en 2016, mais a surtout sacrifié une génération de jeunes, dont le 3e ligne Kélian Galletier est le seul survivant. Ainsi, le seconde ligne Baptiste Pesenti, impressionnant avec les Bleus de Fabien Galthié face à l'Italie et l'Angleterre lors de la tournée d'automne, passé par le centre de formation héraultais (2012-2016), n'a pas été conservé avant de se révéler à Pau.

Cartes rebattues

"La force de Montpellier a longtemps été sa jeunesse même si on l'a galvaudée pendant un certain temps", reconnaît le demi de mêlée emblématique Benoît Paillaugue. "Cela fait plaisir de retrouver aujourd'hui des jeunes qui bousculent les choses et rebattent les cartes". Signe que la porte est bien ouverte entre le centre de formation, dirigé désormais par Joan Caudullo, et les pros, Garbajosa donne de plus en plus de temps de jeu aux jeunes, comme le polyvalent Thomas Darmon (22 ans), et met le pied à l'étrier à d'autres, comme Paul Vallée (18 ans), titularisé en Coupe d'Europe face aux Wasps. Et tant pis si les maillots sont encore un peu grands pour eux.

"Les temps changent à Montpellier. Ça a été difficile pendant un temps pour les jeunes de se faire une place. Cela n'a rien à voir avec la dernière année de Jake White. Tout a commencé à changer avec Vern Cotter (2017-2019), c'est encore mieux avec Xavier qui se base beaucoup plus sur la formation", retrace Darmon, qui vient de prolonger son contrat jusqu'en 2024. "Ils m'ont dit que j'allais avoir du temps de jeu. Maintenant, il faut que je sois bon pour leur rendre cette confiance", estime-t-il. Avec l'ouvreur, centre ou arrière, déjà titulaire 3 fois cette saison, le retour sur investissement est déjà amorcé.