Les Bordelais comptaient quatre cas positifs en cours de semaine dernière, et en ont découvert deux autres hier matin. La décision a donc été prise de décaler la rencontre. Un point de situation sera réalisé en fin de journée pour voir si les nouveaux tests dans l'effectif bordelais reviennent négatifs et si la rencontre peut donc se jouer dimanche. Si ça n'était pas le cas, l'âpreté du calendrier rendrait difficile le report du match. Les matchs Brive - La Rochelle et Bayonne - Castres sont eux reportés au 21 mai et au 29 avril.