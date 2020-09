Les acteurs de ce match n’auront pas eu la tâche facile en raison de la chaleur qui aura accompagné tout cet après-midi. Pour autant, malgré des jambes qui devaient surement piquer et des efforts répétés en raison d’une certaine intensité sur les 80 minutes, on a eu le droit à un spectacle plaisant. Dans le bonus défensif à 10 minutes du terme, les Maritimes n’ont pas réussi à conserver leur lucidité dans une fin de duel marquée par cette volonté constante des Toulousains d’envoyer du jeu.

Car le réputé jeu à la toulousaine a une nouvelle fois faire parler de lui, à l’image de la dernière réalisation de Sofiane Guitoune ayant sollicité quasiment tous les joueurs de l’équipe sur la possession (78’). Mais l’efficacité a également joué un rôle déterminant comme en témoigne les 22 points de Thomas Ramos au pied. Une manière pour les joueurs d’Ugo Mola de tout le temps conserver la tête, et de répondre par des points à chaque retour des Rochelais dans cette rencontre.

Kolbe déjà en grande forme

Autre grand artisan de ce succès, un certain Cheslin Kolbe auteur d’un doublé en première période. D’ailleurs, ses 40 premières minutes sont signes d’une grande efficacité avec quatre ballons touchés, et deux essais inscrits… Le premier seul sur son aile après un renversement consécutif à une pénaltouche (11’) et le second spectaculaire par un jeu de crochets pour battre trois défenseurs sur un mouvement collectif d’envergure (34’). De quoi déjà provoquer l’ovation d’Ernest-Wallon !

Mais même dans l’adversité, face à une défense rugueuse et longtemps imperméable, le Stade Rochelais est parvenu à se montrer plus que dangereux, trouvant la faille sur ballon porté par Pierre Bourgarit (20’), et par l’intermédiaire de Dillyn Leyds sur une percée d’Arthur Retière (51’). De quoi nourrir peut-être quelques regrets de ne pas avoir su tenir ce point de bonus défensif, tout en ajoutant l’amertume d’avoir perdu Grégory Alldritt, touché à un genou à la 26e minute