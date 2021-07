Nous pourrions vous conter une énième fois la fin de saison 2020-2021 cauchemardesque du RCT qui, la faute à trois défaites lors des quatre dernières rencontres, a vu sa place dans le top 6 — pourtant conservée pendant vingt journées — lui glisser entre les doigts. Mais à quoi bon ? Depuis cette élimination aussi décevante que prématurée, le club varois a fait le choix d’aller de l’avant. Et après six semaines de repos, qui visaient à évacuer toute forme de frustration, une grande majorité du groupe rouge et noir a retrouvé le chemin du centre d’entraînement ce lundi matin.

Sous un cagnard brûlant et devant une centaines de supporters, c’est donc avec grand plaisir que les Varois ont foulé la pelouse de Berg. "J’ai entendu applaudir d’un coup et je n’étais plus habitué. J’étais habitué aux marteaux piqueurs et aux grues, souriait Patrice Collazo, en référence aux travaux, enfin terminés, du Campus RCT. On va ouvrir les entraînements jusqu’à fin juillet. Il faut que l’on retrouve ce lien et cette proximité avec le public." Lundi et tout au long de la semaine, les joueurs du RCT se sont donc entraînés devant leurs supporters. L’occasion pour ces derniers de retrouver leurs protégés, mais également de découvrir quelques-unes des recrues, comme Aymeric Luc, Julien Blanc ou encore Kieran Brookes. "Même s’il manque du monde, il y avait beaucoup de jeunes et de nouvelles têtes. Ça fait du bien pour débuter une nouvelle saison", appréciait le manager. Déterminé à ne plus regarder dans le rétro, le RCT semble en tout cas vouloir se donner les moyens de retrouver des phases finales après lesquelles il court depuis 2018.

Des recrues attendues

Le début d’une nouvelle saison qui ne demande qu’à démarrer sur la rade ? Pas tout à fait, car si Belleau, Fresia et autres Lakafia étaient bien à l’heure pour la rentrée, les doigts des deux mains ne suffisaient pas à compter les absents. Des Tricolores fraîchement rentrés d’Australie (Carbonel, Étrillard, Cordin, Hériteau et Gros), aux autres internationaux (Nakarawa, Wainiqolo, Gigashvili ou encore Takulua) en passant par les blessés (Ollivon, Rebbadj (en reprise), Setiano, Villière, Tolofua, Serin, etc.), le staff varois a dû composer sans de nombreux joueurs. L’occasion pour Patrice Collazo de rappeler que le RCT demeure en quête de renforts : "D’autres joueurs vont arriver dans le courant de l’été. Le marché est très calme mais on ne partira pas sur n’importe quoi."

Un redémarrage en douceur pour les Varois, qui vont donc monter en puissance semaine après semaine : "Nous allons partir en stage après quatre semaines. Il y aura une petite coupure de 4/5 jours, qui nous permettra de récupérer les internationaux. Nous aurons ensuite deux matchs amicaux face à Lyon (20 août, à Mayol, N.D.L.R.) et Toulouse (27 août, vraisemblablement à Narbonne). Nous avons aussi programmé un entraînement dirigé face à Hyères avant d’attaquer les amicaux." Après plusieurs semaines off, les Toulonnais ont en tout cas retrouvé le terrain avec le sourire aux lèvres, mais surtout avec la ferme intention de prouver que l’exercice 2020-2021 est bel et bien derrière eux, et que celui qui démarrera début septembre offrira les promesses d’un avenir joyeux.