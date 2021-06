18h02 :

16h50 : Après une dernière communion avec la foule présente, le bus se frayait un passage pour rejoindre le centre-ville déjà noir de monde depuis plusieurs heures pour célébrer une année pleine de succès.

16h45 : Après un rapide ravitaillement à la Bodega du Stade où les joueurs retrouvaient leurs familles, la Coupe d’Europe faisait d’ailleurs son apparition pour préparer la parade sur les allées Jean-Jaurès. Mais c’était bien le Bouclier de Brennus qui montait en premier dans le bus à impériale, soutenu par Yoann Huget et Alexi Balès. Ils étaient suivis de près par les champions de France Espoir, sacrés le 6 juin dernier après leur victoire face à Perpignan à Béziers, qui embarquaient aussi dans le bus avec leur Bouclier. C’est ensuite Maxime Médard qui montait avec la Coupe d’Europe, alors que la foule avait largement acclamé les passages de Thomas Ramos et d’Ugo Mola, sans oublier celui de Cheslin Kolbe qui allait au contact de la foule pour quelques photos. A 16h30, le bus affichait complet, avec notamment Joe Tekori qui n’avait pas oublié de prendre ses trophées de guerre : un poteau de touche de la finale de Coupe d’Europe et un de la finale de Top 14.

16h30 : La délégation a alors pris la direction du stade Ernest-Wallon où la foule était encore plus dense malgré un soleil de plomb. Les joueurs rejoignaient rapidement le centre d’entraînement pour prendre une douche et se changer. Ils ressortaient vêtus avec des tee-shirts noirs où il était écrit "European Champions 2021". Ces derniers n’avaient pas pu être sortis au lendemain du titre européen puisque les Toulousains n’avaient pas pu parader ni dans les rues de la ville rose ni au Capitole après leur triomphe à Twickenham en raison des mesures sanitaires d’alors.

15h30 : Leur avion devait atterrir vers 13h30 à Blagnac. Les supporters étaient donc déjà présents à cette heure-là au hall d’arrivée de l’aéroport pour célébrer le retour des héros. Ils ont patienté dans la bonne humeur jusqu’à 15h30 pour apercevoir enfin le Bouclier de Brennus et l’ensemble de la délégation toulousaine. Les lunettes de soleil étaient de sortie pour de nombreux joueurs au moment de toucher le sol toulousain devant une centaine d’irréductibles supporters. Les champions de France 2021 se frayaient un passage pour rejoindre à la hâte les bus garés juste devant, même si certains d’entre eux prenaient quelques secondes pour répondre aux sollicitations et faire quelques photos souvenirs.