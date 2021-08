*Retrouvez les réponses à la fin du quiz.

1 - En quelle année le Stade français a-t-il été fondé ? Sondage 2008 vote(s) 1890 1891 1899

2 - Quel est le nom du stade ? Sondage 1753 vote(s) Parc des Princes Paris La Défense Arena Stade Jean Bouin

3 - Qui est le président du club ? Sondage 1799 vote(s) Hans-Peter Wild Max Guazzini Thomas Savare

4 - Combien de boucliers de Brennus le Stade français a-t-il remporté ? Sondage 1889 vote(s) 19 14 12

5 - Quelle est la plus large victoire historique du Stade français ? Sondage 1895 vote(s) 88-17 contre La Rochelle (2014-2015) en Top 14 73-10 contre Montpellier (2003-2004) en Top 16 103-15 contre le Racing CF (2000-2001) en Coupe de la Ligue

6 - Quelle est la plus large défaite historique du Stade français ? Sondage 1877 vote(s) 61-3 contre Toulon (2013-2014) en Top 14 52-3 contre l'Union Bordeaux Bègles (2019/2020) en Top 14 71-10 contre le Stade Toulousain (2011/2012) en Top 14

7 - Quel est le meilleur marqueur d'essais du Stade français sur la saison 2020-2021 ? Sondage 1884 vote(s) Sekou Macalou Sefanaia Naivalu Telusa Veainu

Combien de finales de Champions Cup et de Challenge Cup le Stade français a-t-il disputé ? Sondage 1821 vote(s) 5 3 1

1 - Le club est fondé en 1891, il est basé dans le 16e arrondissement de Paris.

2 - Les hommes de Gonzalo Quesada jouent au Stade Jean-Bouin, qui a une capacité de 20 000 places.

3 - Hans-Peter Wild (au milieu) est à la fois le propriétaire et le président du Stade français depuis 2017.

Gonzalo Quesada, Hans-Peter Wild et Thomas Lombard (Stade français)Icon Sport

5 - Lors de la saison 2000-2001, les Parisiens se sont imposés sur le score de 103-15 contre le Racing CF en Coupe de la Ligue, signant la plus large victoire de l'histoire du club.

6 - La plus large désillusion de la Pink Army remonte à la saison 2019-2020 et une défaite 52-3 contre l'Union Bordeaux-Bègles en Top 14.

7 - Auteur de 8 essais inscrits, Sekou Macalou a terminé meilleur marqueur de son équipe devant Naivalu (7 essais) mais aussi Etien et Veainu qui ont également sept essais à leur compteur personnel.

Sekou Macalou avec le Stade français face à ToulouseIcon Sport

8 - Le Stade français a disputé 5 finales européennes à savoir deux en Champions Cup (2001 et 2005) et trois en Challenge Cup (victoire en 2017 et deux finales perdues en 2011 et 2013).