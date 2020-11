Les Bordelais ont frappé un grand coup en s'imposant à la dernière minute à Castres, 30-29 à l'issue d'un match totalement fou. C'est le troisième ligne remplaçant Afa Amosa qui a marqué à la dernière minute l'essai de la victoire, dernière péripétie d'une soirée finalement passionnante avec deux essais inscrits de chaque côté, un duel de buteurs, un combat très serré plus forcément des contestations d'arbitrage de la part des vaincus. Mais les Bordelais ont empoché un troisième succès de rang qui les replace totalement au classement. Le talonneur Clément Maynadier confiait après le coup de sifflet final : "Nous sommes heureux de cette victoire. Elle ne fut pas facile, mais à la 75e, nous étions menés et nous avons eu cette capacité à nous mobiliser pour aller chercher la victoire. On n'a rien lâché de la première à la dernière minute. Ce fut un jeu du chat de la souris tout au long de la rencontre."

"Au-delà de la victoire, nous étions venus chercher un certain état d'esprit. Mais depuis quinze jours, nous allons mieux. En fait, nous avons mis du temps à digérer la défaite de Bristol." Les Bordelais ne boudaient pas leur plaisir, eux qu'on a souvent accusé de ne pas faire le poids à l'extérieur cette saison. Ils ont remis les pendules à l'heure.