Selon la convention FFR-LNR signée en juillet, les joueurs ayant fait le voyage en Australie devaient profiter de vacances supplémentaires et être exemptés de la première journée de Top 14, programmée le 4 et 5 septembre. Mais le fait que neuf d'entre eux n'aient pas disputé la moindre minute de jeu a fait grincer des dents plusieurs présidents de club qui ne se voyaient pas débuter la saison sans leurs meilleurs éléments.

Cela a poussé les instances du rugby français à changer certaines lignes de la convention. Ainsi, selon nos confrères de Sud-Ouest, une commission composée de Provale, la LNR, UCPR et Tech XV a statué que ces neuf éléments pourraient disputer le début du championnat français.

Cette mesure concerne Étienne Fourcade, Tani Vili et Alivereti Raka (Clermont), Joris Segonds (Stade français Paris), Florent Vanverberghe (Castres), Gervais Cordin (Toulon), Clovis Le Bail (Pau), Romain Buros (Bordeaux) et Patrick Sobela (Lyon). Toutefois, cette autorisation de jouer s'accompagne d'une condition : récupérer une semaine de vacances avant fin novembre et avoir quatre semaines sans présence au lieu de cinq, comme il l'était prévu dans la convention FFR-LNR, et suivies de trois semaines de préparation avec leurs clubs.