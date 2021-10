Pour Rugbyrama, le président Laurent Marti a réagi à la prolongation du jeune prodige : "Je suis très heureux, bien sûr, pour le club, mais aussi pour les partenaires et les supporters qui ont soutenu le club durant la crise du Covid. Les discussions n'ont pas été tellement ardues. Je précise qu'il n'a jamais été question que Matthieu Jalibert parte avant la fin de son précédent contrat, qui s'achevait en 2023, comme on l'a dit ici ou là et ce, ni de sa volonté, ni évidemment de la mienne. En fait, il n'y a jamais eu d'autres propositions. De toute façon, on ne va pas laisser les transferts arriver dans le rugby comme ça. Pour résumer, c'est une belle histoire et Matthieu a senti l'ambition de l'UBB."

On se souvient que des rumeurs de départ du joueur vers le Racing 92 avaient circulé ces dernières semaines.