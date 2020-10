Le match : Toulouse n’a pas fait de détail en première mi-temps

La rencontre s’est jouée dans le premier acte. Totalement dépassé, Toulon était absent et a été dominé par le Stade Toulousain qui a joué à son rythme. Le jeu de Toulouse était parfaitement en place face à un Toulon méconnaissable comparé à sa demi-finale de Challenge Cup de la semaine dernière. Une domination concrétisée par les réalisations de Lebel, Kolbe et Tauzin pour un score de 25 à 0 à la pause.

La suite de la rencontre est différente. Le discours de Patrice Collazo, sûrement musclé à la mi-temps, a réveillé les siens qui sont revenus avec d’autres intentions. A trois reprises, les Toulonnais inscrivent des essais (Moretti, Egiziano et Méric) mais Toulouse était trop fort ce soir et a su maîtriser le RCT malgré le carton rouge de Neti pour un déblayage dangereux. Le Stade Toulousain s’impose certes facilement mais peut regretter l’absence d’un bonus offensif qui leur aurait permis de prendre seul la tête du championnat après trois journées.

Le chiffre : 20

Toulon a subi durant une grande partie du match et notamment en première mi-temps. Ballon en main, les Toulousains ont été performants et ont fait mal à la défense de Toulon. En première période, le RCT a vraiment été trop friable défensivement. Les hommes de Patrice Collazo ont raté 20 plaquages sur les 112 tentés. Toutes ces tentatives manquées et les nombreux plaquages en subissant ont permis au Stade Toulousain de prendre confiance, de se faire des passes au contact et de transpercer à plusieurs reprises le rideau défensif varois.

L’essai : Lebel à l’aile, la vie est belle !

Encore une inspiration géniale d’Antoine Dupont pour le Stade Toulousain. Le demi de mêlée décide de jouer vite pour lui-même un renvoi aux 22 mètres. L’international français fait 20 mètres dans la défense. L’action se poursuit ensuite sur la droite avec les avants qui se passent le ballon au contact. Le long de la ligne de touche, à l’entrée des 22 mètres toulonnais, Selevasio Tolofua casse un plaquage et fait un crochet intérieur qui permet la continuité du jeu. Plusieurs temps de jeu plus tard, l’action se poursuit avec les arrières stadistes. Akhi passe sur sa gauche pour Médard qui envoie ensuite pour Tauzin. Le centre allonge une passe sur l’aile de Matthis Lebel qui est à la conclusion d’un magnifique essai. L’ailier du Stade Toulousain a réalisé une belle prestation et a été récompensé à deux fois dans ce match.

La question : Toulouse s’est-il trop relâché en deuxième période ?

Certes le Stade Toulousain a réalisé une première période XXL avec du jeu et trois essais à la clé mais la deuxième mi-temps est bien plus difficile. Toulon a totalement changé de visage en deuxième mi-temps au point d’inscrire trois essais aux Hauts-Garonnais par Moretti, Egiziano et Méric. En plus de ces trois essais, Toulon a eu plusieurs autres opportunités de scorer dans le second acte. Un relâchement après 40 premières minutes d’excellente facture qui ne permet pas aux joueurs d’Ugo Mola de prendre le bonus offensif et de s’emparer seul de la première place du Top 14.

Par Damien Souillé.