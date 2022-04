87,9% : Machenaud, buteur le plus régulier

Très impatient de disputer le dernier derby francilien de sa carrière, puisqu’il quittera les Hauts-de-Seine cet été pour Bayonne, le demi de mêlée du Racing 92, Maxime Machenaud présente le meilleur taux de réussite face aux perches parmi les buteurs réguliers. Avec 87,9 %, il devance le Montpélliérain Louis Foursans-Bourdette (86 %) et le Castrais Benjamin Urdapilleta (85,2 %).

Maxime Machenaud, demi de mêlée du Racing 92, dans l'exercice du tir au butIcon Sport

Cinquième carton jaune pour Latu

Lors de la défaite face à Bordeaux-Bègles le week-end dernier, le Parisien Tolu Latu a reçu le cinquième carton jaune de sa saison. Le talonneur a été sanctionné pour avoir retenu par le maillot l’arrière Santiago Cordero. Cinq biscottes en dix-sept rencontres : un sacré ratio pour l’Australien !

533 : Clermont, huitième et meilleure attaque

Avec 533 points inscrits cette saison (dont 7 essais pour Raka et 137 points pour Parra), l’ASM Clermont-Auvergne est l’équipe la plus prolifique du Top 14 version 2021-2022. Une performance à relever pour une formation qui ne pointe qu’à la huitième place du classement et qui va devoir compter sur un petit miracle pour accrocher une place dans les six.

0 défaite à domicile pour Mignoni contre Toulon

La dernière victoire du RCT à Lyon remonte au 14 mars 2015, sur la pelouse du Matmut Stadium de Vénissieux (14-22). L’entraîneur des trois-quarts toulonnais de l’époque s’appelait alors... Pierre Mignoni, pour sa dernière saison dans le Var ! Ainsi, depuis son arrivée entre Rhône et Saône comme manager, l’ancien demi de mêlée international n’a jamais perdu à domicile contre son club formateur. Et n’entend pas mettre un terme à cette belle série, avant de s’en retourner au bercail la saison prochaine...

Top 14 - Pierre Mignoni (manager du Lou) face à ClermontIcon Sport

3 victoires à l’extérieur pour Toulouse

Le Stade toulousain a remporté trois matchs à l’extérieur cette saison en Top 14 lors de ses trois premiers déplacements de la saison à La Rochelle, Montpellier et Biarritz. Depuis le 2 octobre, les Toulousains ont enchaîné sept défaites à l’extérieur, série en cours.

8 ans que Guirado n’est pas revenu à Aimé-Giral

Aussi fou que cela puisse paraître, cela fait huit ans que Guilhem Guirado, qui sera capitaine des Cistes ce week-end, n’est pas revenu à Aimé-Giral depuis son départ à l’été 2014. Il raconte ce moment particulier par ailleurs.

5 acteurs de l’exploit de 2017 encore présents

Il y a cinq ans, presque jour pour jour - le 8 avril 2017, le CA Brive était venu s’imposer à Marcel-Michelin 26 à 21. Ce jour-là, les Corréziens étaient même passés proches de décrocher un succès bonifié en inscrivant quatre essais à deux. Cinq acteurs de l’exploit sont encore dans l’effectif : Thomas Laranjeira, Sevanaia Galala, Saïd Hirèche, Soso Bekoshvili étaient titulaires et Vasil Lobzhanidze remplaçant. Jean-Baptiste Péjoine était, lui, aligné en 9.

300 : Sazy, triple centurion

Joueur emblématique du Stade rochelais, Romain Sazy disputera face à l’UBB son 300e match en jaune et noir, bientôt douze ans après le tout premier et une défaite 43-18 face au Racing durant laquelle il avait joué avec le pied cassé. Depuis, le deuxième ligne formé à Montauban a été titularisé 231 fois.