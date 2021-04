Samedi à l’issue de la rencontre Castres – Toulouse, le manager du CO, Pierre-Henry Broncan, s’était plaint du recrutement comme joker médical de Gaël Fickou au Racing, joueur international qui vient renforcer une équipe qui vise le titre. Le technicien tarnais avait parlé sur le ton de la boutade : "Pour aller chercher la qualification, on va peut-être appeler le Stade français pour voir s'ils veulent nous libérer des joueurs gratuitement... Ils en ont encore de très bons, donc ça peut nous arranger (sourires). Je ne sais pas si c'est possible. Mais, ce dont je suis sûr, c'est que Beauden Barrett ne va pas arriver la semaine prochaine chez nous".

Gonzalo Quesada l'entraîneur parisien se sentant mis en cause a tenu à répondre en rappelant certains faits. "Je suis d’accord avec ceux qui se sont déclarés un peu dérangés par la situation de Gaël Fickou. Nous, quand il nous a fallu un joker médical, nous avons pris un joueur sud-africain, qui n’avait joué pour aucune équipe française la première partie de saison. Mais j’ai été aussi très étonné des déclarations du capitaine, et surtout de l’entraîneur de Castres. Parce que si j’ai bien suivi, ils ont bien récupéré Lucas Pointud, un joueur de Pau (NDLR : international lui aussi avec deux sélections en 2016), pour finir la saison. Et ensuite ils ont dit qu’ils étaient un peu choqués par le départ de Gaël Fickou au Racing. Ça les avait moins choqués de récupérer un joueur de Pau. Je suis très admiratif du parcours de Castres, mais j’ai été surpris par ces déclarations qui nous manquent un peu de respect quand même".