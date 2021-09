On dit toujours que les matchs de préparation ne veulent pas dire grand-chose. Conclue avant la sortie du calendrier 2021-2022 de TOP 14, la rencontre disputée dans le cadre du Challenge-Auvergne la semaine passée, entre le LOU-Rugby et l’ASM-Clermont, a servie de répétition générale, une semaine avant des retrouvailles en compétition officielle. Mais plus que le simple score (Lyon vainqueur 19-14), Jono Gibbes, a voulu avant tout valider le travail de préparation et faire une revue d’effectif : « Ce qui est important comme objectif cette saison, c’est de trouver une constance dans la performance. Analyser les qualités dans notre groupe aussi… Mais il faut hisser notre niveau, pour être bon 80 minutes, chaque semaine. La régularité donne la base du rugby. Conquête, défense et discipline doivent nous permettre ensuite de créer les opportunités en attaque. » Avec des degrés de préparation différents, les deux équipes étaient encore en rodage. Pour le nouvel entraîneur en chef clermontois, une semaine de préparation supplémentaire peut apporter de vraies nuances dans le jeu : « Je ne sais pas si je suis suffisamment intelligent pour jouer le jeu du bluff ! On sort d’une intersaison très longue et on a donc choisi certaines choses à mettre en avant dans notre rencontre de la semaine dernière. En attaque, on a fait des choses différentes. On a travaillé aussi le jeu sans ballon et il y aura bien sûr de la variation par rapport à la semaine passée. »

Un derby régional dès la première journée, c’est forcément particulier

De-là à penser que les deux équipes ont jouer au « grand-bluff », il n’y a qu’un pas que n’hésite pas à franchir, avec le sourire, le seconde-ligne Sébastien Vahaamahina, de retour dans le groupe pour ce début de saison : « Évidemment, je ne pense pas qu’on a montré toutes nos cartes vendredi dernier. On a vu leur jeu et eux aussi ont vu le nôtre, mais on sait qu’il y aura des modifications à apporter des deux côtés d’ici à dimanche, d’autant plus avec une semaine de préparation supplémentaire. Pour nous, il fallait faire tourner l’effectif, voir les nouvelles têtes et savoir préparer aussi l’avenir. Les matchs de préparation servent aussi à cela. » Du côté des lyonnais, Léo Berdeu pense également que cette première journée propose un contexte très différent : « Le match de vendredi dernier a fait du bien à tout le monde, pour retrouver du contact et les sensations du terrain. Dimanche, ce sera cette fois à balles réelles et ce ne sera pas la même équipe en face. Les Clermontois vont avoir faim, et auront envie de nous battre chez nous. Nous aussi on a les crocs. » L’état d’esprit et la pression du résultat vont assurément modifier la donne, car chaque équipe entend lancer sa saison par une victoire…

Autre nuance, et de taille, le match se dispute au Matmut-Stadium, dimanche en fin d’après-midi (17h45). La pression sera donc plutôt sur le LOU-Rugby, qui sort d’une saison décevante (9e) et qui aura à cœur de retrouver sa solidité à domicile. Mais pour les débuts de Jono Gibbes, Clermont espère entamer son nouveau cycle par une victoire, dans un match qui sent déjà la poudre !