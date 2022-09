Intermarché est devenu il y a près de deux ans partenaire de la Ligue Nationale de Rugby. Dans le cadre de cette relation, l'enseigne de grande distribution a décidé de se lancer dans un projet original. C'est ainsi que le capitaine du XV de France et de Toulon Charles Ollivon s'est essayé à l'apiculture dans les hauteurs du Var à l'occasion d'une journée au côté de Claude Fuoco, producteur de miel au Brulât (Le Castellet) et Renaud Decharrière, propriétaire du magasin Toulon-Rodeilhac.

À chaque épisode, ce procédé est reconduit. Christian Califano anime les échanges entre un propriétaire d'un Intermarché, l'un de ses producteurs locaux et un joueur (ou un manager) de rugby de l'équipe locale engagée en Top 14 ou en Pro D2. Henry Chavancy a récolté des fleurs, Fabrice Estebanez a découvert la recette du saucisson et Kévin Burgaud le procédé de récolte des huîtres.

Top 14 - Henry Chavancy (Racing 92) découvre le métier d'horticulteur avec Valentin BrossardIntermarché

"C'est toujours plaisant l'attitude des joueurs qui se prêtent au jeu, raconte Christian Califano. Aujourd'hui on le sait, leur planning est très serré. Quand tu leur dis qu'on va découvrir un univers spécifique, ils sont partants tout de suite et c'est touchant. Et ils ne sont pas avares de question !" Sur le choix de "Cali", qui s'avère un animateur parfait dans cet exercice, Stéphane Pouget, coordinateur de la programmation, se justifie : "Au-delà de son parcours exceptionnel et du fait qu'il incarne à 200% les valeurs humaines très fortes, il est très à l'aise et met très à l'aise les gens. Il fait en sorte que tout le monde oublie les caméras. C'est l'ambassadeur rêvé pour nous."

" Henry Chavancy s'est vraiment interrogé sur le métier d'horticulteur ! "

Dans un format court de trois minutes en moyenne, les producteurs locaux invitent à l'immersion dans leur secteur. Pour Stéphane Pouget, propriétaire avec sa femme Julie d'un magasin à Saint-Lyphard (44), c'est aussi la mise en lumière du savoir-faire du réseau Intermarché dans les circuits courts. "De tout temps les 1850 adhérents, qui sont propriétaires des magasins, ont travaillé sur la proximité avec que ce soit les partenariats avec les associations, sportives ou pas, les relations avec les collectivités, mais surtout avec les producteurs. Ils n'ont pas attendu les temps difficiles du Covid pour travailler avec les acteurs locaux."

Pro D2 - Kevin Burgaud, centre de Vannes, a passé une journée avec Nicolas Jacob, ostréiculteur dans le MorbihanIntermarché

Et les histoires sont forcément belles. "Henry Chavancy s'est vraiment interrogé sur le métier d'horticulteur !, s'amuse Christian Califano. Nous avons visité une biscuiterie datant de 1836 ! L'adhérent Mathieu Lebreton avait repris les affaires de ses parents à Castanet. Les parents du producteur travaillaient déjà ensemble." "On va au bout de l'histoire humaine", résume Stéphane Pouget. Ces histoires humaines resteront le cœur de ce programme sortant deux fois par mois, jusqu'en octobre 2023 à l'occasion de la Coupe du monde.

Découvrez dès maintenant un extrait du 5e épisode :

Vidéo - Ollivon dans la peau d'un apiculteur avec un producteur varois 04:15

