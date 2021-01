Malgré l’enjeu d’un match crucial pour leur maintien, Héraultais et Tarnais ont commencé tambour battant cette rencontre dominicale. Le premier quart d’heure a en effet proposé deux essais de trois-quarts par Dumora et Immelman, les Cistes répondant du tac au tac. Les conditions de jeu printanières ont aussi favorisé cela, même si la pression au pied n’a bien sûr pas été négligée. Bouthier et Urdapilleta ont ensuite réussi ou manqué quelques pénalités pour un 16-11 en faveur des Languedociens à la mi-temps.

A chacun sa série

Le suspense, le stress, les maladresses et les pénalités ont ensuite pris le relais, même si on a senti les Tarnais un peu plus maîtres de leur match. D’ailleurs, si les buteurs ont animé le tableau de marque, l’essai du break est survenu à quelques dix minutes de la fin. Alors que le banc des joueurs de Broncan a fait du bien, l’entrant Vaipulu a justement récompensé d’un essai en force une longue séquence de pilonnage dans les 22m.

Le score final a donc été de 21-19 en faveur de Castres qui a gagné un match très important pour le maintien. Malgré un bonus défensif, il s'agit de la 4e défaite à domicile de Montpellier quand le CO engrange un 4e succès en déplacement cette saison et une 3e victoire de rang, se donnant un peu d’air au classement. Lors de la prochaine journée, le MHR recevra Lyon, pour la deuxième des quatre réceptions prévues au calendrier des hommes du président Altrad. Le CO bataillera à Clermont.