Les Racingmen, battus par La Rochelle en demi-finale et troisièmes du dernier championnat, ont repris le chemin de l’entraînement la semaine dernière. "Les joueurs ont coupé quasiment six semaines, explique en préambule le manager Laurent Travers. Il y a très longtemps qu’ils n’avaient pas pu bénéficier de telles vacances et d’évidence, ce break leur a été bénéfique : je les ai tous trouvés très frais, au jour de la reprise."

Le patron sportif francilien et son staff (Mike Prendergast, Dimitri Szarzewski, Didier Casadéi et Philippe Doussy) peuvent aujourd’hui compter sur la totalité de leur effectif, les internationaux exceptés : ainsi, le Lion britannique Finn Russell, les Tricolores Teddy Iribaren, Baptiste Pesenti, Teddy Thomas et Ibrahim Diallo, les Géorgiens Guram Gogichashvili et Gia Khairashvili ou le Puma Juan Imhoff seront de retour au centre d’entraînement du Plessis-Robinson dans une dizaine de jours.

