Le destin de l’Aviron aura donc basculé dans les dix dernières minutes d’une vingt-sixième journée à couper le souffle. À Jean Dauger, les Parisiens récupéraient une pénalité sur mêlée, Segonds la convertissait et permettait aux siens de prendre l’avantage au score pour la première fois du match (9-12).

À 120 kilomètres de là, les Palois inscrivaient un essai sur la sirène, synonyme de victoire bonifiée et de maintien pour le club béarnais, qui laissait la place de barragiste à Bayonne. “Honnêtement, il n’y a même pas le temps d’avoir de la déception, affirmait cependant le manager bayonnais au coup de sifflet final. C’est ce que j’ai dit aux joueurs dans le vestiaire. Le scénario et la dramaturgie sont un peu durs, mais on a été dominés sur les phases statiques par Paris. On perd 9-12, ça aurait pu suffire. Ce n’est pas le cas, c’est un coup dur de cette saison qui a été très compliquée. Mais on est déjà tournés vers la semaine prochaine.”

"Vous verrez, on sera prêts samedi"

Depuis la défaite contre l’UBB (22-47), le 8 mai dernier, les Bleu et Blanc s’étaient mis en tête que leur saison ne s’arrêterait peut-être pas au soir du 5 juin et qu’il faudrait, probablement, jouer un match de la mort une semaine plus tard. C’est désormais officiel “J’avais dit ce que je pensais : dès à présent, on prépare le barrage et on aura peut-être des bonnes surprises d’ici là, poursuivait Yannick Bru face aux médias. Ça n'a pas été loin d’être le cas, puisqu’on a gagné à Toulouse, on a pris un bonus défensif à Montpellier où on aurait pu ou dû gagner. Le dernier mois est rassurant. Avec l’état d’esprit affiché ou sur la qualité de notre défense et de notre jeu au pied, il y a la place pour faire mieux aujourd'hui. J’ai confiance dans le niveau de notre équipe, mais je suis déterminé et déjà tourné de manière très positive vers le grand rendez-vous de samedi prochain.”

Ce sera donc face à Biarritz, pour un derby ô combien important, un match entre les deux voisins basques avec, au bout, une place dans l’élite pour le vainqueur. “Si on reste des joueurs de rugby les deux pieds sur le terrain, fidèles au niveau qu’on a affiché techniquement, mentalement et physiquement, j’ai une grande confiance en notre équipe, détaillait le manager bayonnais. J’espère qu’on montrera samedi que notre place est en Top 14. Ceux qui me connaissent savent que je préférais éviter un grand déplacement. Je ne me sentais pas trop d’aller à Aimé Giral. Je trouve que l’USAP a montré, cette année, une certaine autorité. Sur le plan de l’adversaire, c’est kif-kif, mais sur celui de la logistique, je préfère rester à côté. Vous jugerez sur pièces, mais je pense qu’on sera prêts avec la saison qu’on fait, les embûches qu’il y a eues ou dix victoires dont certaines probantes. Vous verrez, on sera prêts samedi.”