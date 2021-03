Venus avec des intentions malgré une saison catastrophique ( aucune victoire ), les Agenais ont de nouveau fait illusion pendant le 1er acte avant d'exploser en seconde mi-temps face à la puissance des Brivistes, notamment de leurs Fidjiens. Joueurs et bien en place, les Agenais ont dominé le premier quart d'heure en monopolisant le ballon dans le camp briviste. Faisant le dos rond, la défense corrézienne a limité la casse avant de reprendre rapidement le dessus grâce à un essai inscrit par Fa'aso'o ( 23e ) sur la première action du CAB dans le camp agenais. Après avoir joué plusieurs pénalités en touche, Agen décide alors de prendre les 3 points sur pénalité afin de rester au contact.

Le capitaine Paul Abadie ( futur briviste ) ne le sait pas encore, mais ce seront là les derniers points marqués par son équipe ce soir. Tenant tête au CAB, le SUA manque alors de réalisme malgré des bonnes séquences avant de sombrer défensivement sur une deuxième incursion briviste, synonyme de 2ème essai ( Tuicuvu – 34e ). Ce score de 15 à 3 ne bougera pas jusqu'aux retours des vestiaires.

Plus sûr de lui et plus puissant, le CAB revient avec la ferme volonté de tenir le ballon pour faire sauter un verrou agenais déjà brinquebalant. Il ne faut pas attendre trop longtemps pour voir Julien Blanc filer en solitaire inscrire le 3ème essai de son équipe ( 49e ). Bonus en poche, Brive s'applique à conforter ce précieux point de bonus en inscrivant un nouvel essai par Muller ( 59e ) qui profite d'un sur-nombre dans la défense agenaise. L'heure de jeu sera de nouveau fatale au SUA ( un refrain malheureusement bien connu en Lot-et-Garonne cette saison ) qui encaisse alors une avalanche d'essais, Muller pour un doublé ( 64e ) puis Setareki Bituniyata ( 68e ).

A 14 après un carton jaune de Verdu pour un en-avant volontaire, Agen joue même à 13 pendant de longues minutes suite à un carton rouge contre Maravat ( 72e ). Menant largement 43 à 3, les ¾ Brivistes se régalent et rajoutent 2 nouveaux essais, Sevanaia Galala ( 76e et 80e ) pour s'imposer 57 à 3. Malgré quelques inquiétudes en mêlée, où les Brivistes ont été souvent sanctionnés, le CAB réalise donc une belle opération comptable face à un adversaire certes vaillant mais trop limité pour rivaliser.