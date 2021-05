Voici les propos du centre international : "Un peu d'émotion durant la semaine, surtout hier soir. Au lit, pendant la nuit, j'ai un peu ressassé mes dix dernières années. Forcément il y a beaucoup de choses qui sont revenues: des souvenirs, des moments un peu plus durs... A 1h du matin, je me suis rendu compte que je pensais à tout ça et que la saison n'était pas terminée. Il reste un match pour décrocher quelque chose de sympa. Donc à 1h01, je dormais. Ca a été beaucoup d'émotion. Jusqu'à aujourd'hui, je réalisais pas que j'allais quitter ce club. C'est dur, surtout après autant d'années, après autant de moments... C'est un club assez particulier mais j'y ai pris beaucoup de plaisir. Je reste motivé pour la fin de saison!"