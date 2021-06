Dans quelques semaines, vous serez le troisième joueur de l’effectif actuel, après Romain Sazy et Zeno Kieft, à boucler une dixième saison sous le maillot rochelais. C’est de moins en moins commun. Que cela vous inspire-t-il ?

Ça passe très vite ! Je n’ai pas l’impression que ça fait dix ans. C’est pas mal (sourire). Je n’ai pas beaucoup changé de clubs, même quand j’étais jeune. Quand je suis passionné par un ''truc'', je suis fidèle. Bien sûr que j’ai eu des offres d’autres clubs, pendant des années. Mais mon premier objectif personnel, c’était de gagner quelque chose avec La Rochelle. C’est le club qui m’a fait venir en France, qui m’a fait confiance. La moindre des choses, avant de partir, c’est de lui ramener un trophée

Vous souvenez-vous de vos débuts rochelais ?

J’arrive et je fais six matches en Espoirs. Mon premier, je prends un rouge. Ensuite, après ma suspension, deux jaunes d’affilée.

Drôles de débuts…

Pour le rouge, c’était un problème de timing. Le mec était toujours en l’air. Et puis, je ne comprenais rien. Les mecs me parlaient, je ne comprenais pas. Forcément, dans ma tête, je n’étais pas bien. Parfois, je faisais des plaquages un peu hauts. ''Collaz’ '' (Patrice Collazo) en avait marre que je prenne des cartons et que je fasse perde l’équipe des Espoirs (rires). Il a dit : " C’est bon, il va s’entraîner avec l’équipe première ! ". Tout s’enchaîne très vite, ensuite… J’ai eu la chance qu’il y ait quelques blessures au poste de pilier droit. En novembre, je faisais ma première feuille en pro. Je n’ai plus arrêté. Cette saison-là, j’ai fait 14 matches en Pro D2, c’est pas mal pour un espoir. Avec les Espoirs, on a perdu en finale de deuxième division contre Narbonne. La saison d’après, je signais avec l’équipe première.

Vous en devenez rapidement un cadre…

J’étais particulièrement bien épaulé par les autres joueurs du Pacifique. Il y avait aussi la ''Saze'' (Romain Sazy). On avait des bons mecs. Tout le monde était tellement gentil, ça m’aidait beaucoup. D’autant que je ne parlais pas très bien français. Mais La Rochelle, c’est un club vraiment famille. Depuis, je suis encore là (sourire). Je garderai des souvenirs à vie. Et si on gagne quelque chose avec ces mecs, je ne l’oublierai jamais.