Qui d'autre que Steffon d'Armitage pour marquer le tir au but vainqueur, synonyme d'accession en Top 14 ? Le derby basque a dépassé toutes nos attentes avec cette séance des tirs au but, conclue par le capitaine biarrot. Armitage, comme un symbole, a bouclé la boucle de sa performance XXL (encore) en marge de ce match couperet. Les émotions vécues lors de ce final unique sont rares. Car il valait mieux être de ce côté de la pelouse...

L'ailier bayonnais Aymeric Luc, malgré une bonne partie, aura probablement des regrets avec cet échec, le seul de la séance. Juste avant lui, Francis Saili avait la pression de taper le dernier coup de pied des 5 premiers obligatoires. Il n'a pas tremblé, comme les neuf joueurs avant lui. On a craint le pire pour Peyo Muscarditz, l'un des capitaines de l'Aviron, véritable emblème du club, en difficulté avec le tee. Mais le centre a passé le test avec brio. Le gain du match s'est ainsi joué lors du sixième tir.

L'absence de caméra face aux perches et le focus sur les arbitres de touche auront fait le charme de cette séance de tirs au but. La tension, qui n'a fait que monter pendant cette rencontre excessivement disputée, a atteint son apogée lors de cette dernière phase de jeu. Les supporters biarrots ont ainsi pu évacuer toute leur joie et envahir la pelouse pour féliciter leurs joueurs, Armitage en tête. Et pour mieux faire la fête...