Après deux semaines historiquement folles en Coupe d'Europe, les hommes de Christophe Urios retournent à la dure réalité du contexte sanitaire et de ses menaces. Malgré ses deux exploits en Champions Cup face à Bristol et le Racing 92, l'effectif de l'Union n'est pas imperméable au Covid-19. Sud-Ouest rapporte aujourd'hui que plusieurs joueurs ont contracté le virus, mettant en sursis la tenue du match contre Agen.

Un scénario en semaine est possible

Actuellement cinquième du Top 14, Bordeaux-Bègles pourrait voir plusieurs de ses concurrents (Lyon et Toulon) lui passer devant avec un match en plus. Dans cette journée de derbies et de matchs au couteau, les Bordelais regarderont leurs rivaux combattre pour un avantage dans la lutte du top 6. N'ayant gagné aucun match cette saison, le SUA est toujours en quête d'une sacro-sainte victoire.

L'UBB a déjà connu trois reports cette saison en raison de cas positifs internes (Clermont) ou externes (Lyon et Paris). Toutes ses rencontres ont heureusement été rattrapées, mais le calendrier des grenats reste toujours aussi étroit. Une seule date en week-end est pour l'instant disponible... celle du 22 mai, date de la finale de la Champions Cup. Sinon, comme le match MHR - RCT, la rencontre face à Agen devra nécessairement se disputer en mileu de semaine. Dans un sprint final déjà bien entamé pour la course à la qualification, l'UBB serait bien inspirée de repartir du Lot-et-Garonne avec une victoire bonifiée pour ne pas perdre de points capitaux dans cette lutte sans merci.

Par Clément LABONNE