Quand Said Hirèche se dénonce à l'arbitre et écope d'un carton jaune

Sur l'action, les Rochelais pensaient avoir inscrit un essai. Finalement refusé par l'arbitre Romain Poite, malgré les injonctions du capitaine rochelais Grégory Alldritt: "Non, il n'y aura pas essai. On ne peut pas l'accorder parce qu'il le met en deux temps. Par contre il y aura un carton jaune contre le troisième ligne (briviste) qui tape volontairement sur le bras du neuf." A l'écoute de ces mots, le capitaine briviste Saïd Hirèche se dénonce: "C'est moi, c'est moi. Romain, c'est moi." Fin de l'arbitrage vidéo, donc, avant même d'avoir revu les images. "Le 7 se dénonce donc, je vous explique: c'est une faute cynique donc carton jaune. Et on revient à la pénalité." Hirèche, un gentleman? Ce n'est pas vraiment une nouveauté...

Au moment du carton jaune, les Brivistes menaient au score (6-3). Durant cette période d'infériorité numérique, ils encaisseront l'essai d'Arthur Retière qui permettra aux Rochelais de prendre l'avantage pour finalement remporter le match (8-6).