Le Racing 92 acte une baisse "significative" des salaires

"Sur la base d'une proposition émanant des joueurs et validée par le club, un consensus unanime s'est dégagé pour surmonter une perte sensible de ses revenus dont on perçoit mal encore aujourd'hui si elle a atteint son maximum", écrit le champion de France 2016 et finaliste des Coupes d'Europe 2016 et 2018.

Interrogé par l'AFP, le Racing 92 n'a pas voulu préciser de pourcentage pour cette baisse, imitant ainsi Montpellier.

Le Stade Français et Bordeaux-Bègles ont annoncé fin juin une baisse de salaire de 20% pour leurs joueurs. Clermont s'est accordé sur une baisse générale entre 15% et 20% suivant les salaires, permettant une réduction de la masse salariale de l'ordre de 2,5 millions d'euros, et Toulouse a acté une baisse de 15% maximum, moyenne choisie par La Rochelle.

Castres, Toulon, Pau, Brive ont également signé des accords similaires depuis l'interruption définitive de la saison en raison de la pandémie de Covid-19, qui met les clubs français en grosse difficulté financière.