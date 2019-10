Vous êtes passés prés d’un succès. Frustré ou satisfait ?

On ne va pas faire la fine bouche. Nous sommes très contents. Sortir avec un nul du Racing 92, c’est très bien. Après notre grosse désillusion de la semaine dernière, nous voulions nous reprendre. Mais pendant les quarante premières minutes, nous avons largement été dominés. C’est un peu un miracle de rejoindre les vestiaires avec seulement mois six au tableau. Ce match aurait pu tourner différemment. Mon seul petit regret, c’est peut-être la façon dont les zones de rock ont été arbitrées. Il m’a semblé que le rapport de force était un peu mieux équilibré. Mais bon, c’est une impression.

Par quel moyens vous êtes vous repris ?

On a fait le bilan et on a bien vu qu’on était à 20% de nous mêmes. On a senti qu’il y avait un coup, que si nous élevions notre niveau d’engagement, nous pouvions les faire douter. Notre adaptation en mêlée fermée aussi nous a permis de nous reprendre. La partie a été rééquilibrée. Notre pragmatisme a fait un peu la différence. Raphaël Lagarde a été très efficace et l’équipe très réaliste prés des lignes. C’est une très belle deuxième mi-temps, et avec une jeune équipe. De jeunes joueurs ont fait leur apparition. Ce n’est pas une nouveauté. C’est la marque de fabrique du club depuis quelques années. Mais Agen montre encore ce soir la qualité de sa formation.

Avez-vous le sentiment de vous être rassurés une semaine avant ce match crucial contre le Stade Français ?

Complètement. Nous voulions faire un match d’homme, sur les valeurs. Cela n’a pas complètement fonctionné au début, mais nous avons su nous reprendre et créer les conditions de ce match nul. L’équipe a été très soudée.

Propos recueillis par Guillaume Cyprien