"C'est une victoire incroyable ce soir ! Les joueurs ont mis un investissement de tous les instants dans cette rencontre. On avait quelques blessés et il faut rendre hommage à ce groupe, qui a réussi un vrai exploit. On est venu ici sans crainte et déterminé, avec le souvenir que nous n'étions pas passés si loin déjà d'un exploit l'an passé. Aujourd'hui on a réussi à prendre le score dès le début du match et ne jamais lâcher. On a vite senti que Clermont n'était pas dans son match ce soir, mais c'est avant tout notre détermination collective qui a fait la différence. On nous annonçait la foudre en venant ici, mais on a bien travaillé cette semaine et prouvé qu'en sport tout est possible."