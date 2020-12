Le communiqué des deux clubs :

"Dans la lignée des différents hommages rendus à notre regretté Christophe Dominici, et sur la suggestion d’un club de supporters, le Rugby Club Toulonnais et le Stade Français Paris ont décidé conjointement de réfléchir à créer un trophée éponyme. Ce dernier serait mis en jeu à chaque affrontement entre les deux clubs amis et chers à Christophe, contribuant ainsi à entretenir dans le temps, le souvenir et la mémoire de cet homme et joueur exceptionnel."