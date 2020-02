Que de souvenirs mémorables, lorsqu'on évoque un match entre le Racing 92 et le Stade Toulousain. Cette affiche s'est forgé une sacrée histoire depuis quelque temps, dû notamment à la montée en puissance du club de Nanterre. Si, durant les années 2000, Toulouse s'est créé une rivalité avec un autre club d'Île de France : le Stade Français. Ce dernier a connu depuis une perte de vitesse dans son projet sportif. Le club de la région parisienne qui rivalise avec le club aux 20 Boucliers de Brennus, aujourd'hui, est bel et bien le Racing 92. Certaines rencontres entre les deux clubs ont marqué au fer rouge la mémoire de leurs supporters. Évidemment, la première affiche qui nous vient en tête est celle qui les a vu s'affronter lors d'un barrage en 2014. Sur une série incroyable de 20 demi-finales consécutives au sein de l'élite du rugby français, les Racingmen ont réussi un exploit majuscule en y mettant fin un soir de 9 mai 2014 avec une victoire sur la pelouse d'Ernest Wallon (21-16) ! L'image de ce match est la sortie de Florian Fritz la tête ensanglantée après un combat féroce sur la pelouse, tandis que le joueur de la partie est Jonathan Sexton qui est l'auteur des 21 points de son équipe. Plus récemment, leur rencontre en quart de finale de coupe d'Europe est à faire ressortir, les jeunes Toulousains brillent à la Paris Défense Aréna, et s'imposent d'un souffle (22-21) malgré le fait d'avoir joué plus d'une heure à 14 contre 15 suite au carton rouge attribué à Zack Holmes.

Florian Fritz lors de Toulouse-RacingIcon Sport

Toulouse reçu 5/5

10, c'était le nombre de victoires des deux clubs dans leurs confrontations, depuis la remontée du Racing 92 en 2009. Mais ces 5 victoires d'affilées des Haut-Garonnais (série toujours en cours) ont fait basculer l'affiche en leur faveur. Ils peuvent rééditer, en cas de succès ce dimanche, la série qu'ils étaient parvenus à réaliser entre 2011 et 2013. À savoir 6 victoires de suite. Ils devront pour cela réussir à gagner chez les ciels et blancs, qui sont redevenus maître à domicile. Privés de Baille, Marchand, Cros, Dupont, Ntamack et Ramos ; la tâche s'annonce complexe. Côté Racingmen, leurs deux flèches Virimi Vakatawa et Teddy Thomas, ainsi que Camille Chat et Boris Palu sont également retenus par le XV de France. Pour palier à ces absences, ils pourront faire appel à leurs jeunes joueurs qui viennent de remporter la première édition de l'In Extenso SuperSevens. Quelle que soit l'issue de la rencontre, le match s'annonce une nouvelle fois excitant et passionnant.

Par Thibaud Gouazé