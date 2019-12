Le fait

L'arrivée de Christophe Urios à l'été 2019 évidemment. L'ancien entraîneur du CO a opéré la métamorphose attendue à Bordeaux, par son exigence, sa compréhension des joueurs et sa faconde. Il a diffusé des ondes positives à qui mieux mieux. Les supporteurs bordelais n'en espéraient pas tant. En fait l'année 2019 de l'UBB est divisée en deux parties très distinctes. L'équipe des six premiers mois entraînée par Joe Worsley et Brock James (entraîneur-joueur parti à l'intersaison), n'a pas grand chose à voir avec la machine de guerre qui a suivi.

La défaite qui fait tâche

Evidemment, le 81 - 12 encaissé à La Rochelle en mai pour la "der" de Joe Worsley, triste épilogue d'une période d'errance pour les Bordelais. Une semaine avant, ils avaient perdu à domicile contre Toulouse 43 - 36 après avoir compté 29 points d'avance, deux semaines terribles. L'UBB a soldé la triste période qui suivit le départ de Jacques Brunel à la charnière 2017-2018.

Le match

La victoire inaugurale de l'ère Urios contre Toulouse, champion sortant 30 – 25 le 24 août. Un succès qui a lancé le parcours magnifique des Bordelais de la deuxième partie de l'année 2019. Trois essais de Romain Buros, Blair Connor et Matthieu Jalibert, tout en vitesse. Que de promesses.

Le joueur

Alexandre Roumat. Sincèrement, on ne l'attendait pas à ce niveau. Le troisième ligne arrivé de Biarritz en 2018 est devenu un homme de base de l'UBB, un vrai cadre aussi bien avec Worsley qu'avec Urios. Il est bon en touche évidemment, mais aussi très fort dans les déplacements et assez bon manipulateur de ballons.

La déclaration de Christophe Urios

"Ce soir, je pense à tous ces gens du milieu du rugby et les autres qui pensent que mes équipes ne savent pas jouer au rugby. J’ai une pensée pour eux". Christophe Urios après la brillante victoire de son équipe à Nanterre sur la pelouse du Racing (34-30) le 3à novembre. Il était énervé par les commentaires lancinants quant au style de ses équipes.