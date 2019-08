Concernant la charnière, il faudra en revanche patienter pour voir à l'oeuvre l'ouvreur argentin Diaz Bonilla, joker médical annoncé de François Trinh-Duc en provenance des Jaguares, sous ses nouvelles couleurs. Celui-ci est attendu au club pour la semaine prochaine et ne pourra démarrer, au mieux, que lors de la troisième journée à Toulouse. À noter enfin que l'ailier international Teddy Thomas s'entraîne normalement depuis 10 jours et postule pour une place dans le groupe face au CO.