Entre deux équipes ambitieuses qui sortaient de leurs matchs de préparation invaincues, la rencontre a eu du mal se lancer. Pendant un bon quart d’heure, Lyon s’est montré poussif et indiscipliné (4 pénalités à 0 concédées en 18 minutes) mais a ensuite mis le pied sur l’accélérateur en inscrivant 4 essais en 19 minutes, par l’intermédiaire de Toby Arnold, Noa Nakaitaci, Thibaut Regard et Mickaël Ivaldi, pour mener largement 26-6 à la mi-temps. Après un timide réveil parisien au retour des vestiaires, le Lou va corser l’addition sur trois nouvelles réalisations signées Xavier Mignot, Nakaitaci pour son doublé et le pilier remplaçant Hamza Kaabèche.

En face, le Stade français n’est même pas parvenu à inscrire le moindre essai, ne marquant que trois pénalités par Morné Steyn.

Six victoires de suite pour le Lou face à Paris

Les Parisiens réussissent décidément bien aux Lyonnais. Les deux dernières saisons, ces derniers avaient remporté leurs deux matchs face aux Soldats roses, dont déjà un 41 à 6 à domicile lors de l’exercice 2018-2019. C’est leur sixième victoire consécutive face aux Parisiens contre qui ils n’ont plus perdu depuis fin octobre 2016.

Le Lou tentera de confirmer ces débuts très réussis face au Stade toulousain, toujours à domicile, le 1er septembre. De son côté, le Stade français aura de nouveau un voyage périlleux à négocier chez un autre demi-finaliste de la saison dernière, La Rochelle, le 31 août.