Interrogé sur le licenciement de Xavier Garbajosa, le président du MHR Mohed Altrad a déclaré chez nos confrères de l'Equipe : "Il n'y a pas, dans notre équipe, de système de jeu clairement établi. Je lui ai expliqué plusieurs fois la chose, j'ai exigé un schéma écrit de son système de jeu. Ce document n'a pas été rédigé. Je l'ai demandé à Philippe (Saint-André, ancien directeur sportif devenu entraîneur du MHR), il ne l'a pas fait non plus". Et Altrad d’ajouter sur Xavier Garbajosa : "Il a une capacité de travail considérable, une volonté très ferme et une envie aussi. Je pense que c'est un garçon honnête, mais le costume est trop grand pour lui.»"