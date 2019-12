Ce n’est pas une première pour l’ancien arbitre qui avait déjà œuvré auprès des Toulousains en fin de saison passée et qui avait quitté les pelouses du Top 14 en 2015. Alors que les Castrais cherchaient dernièrement à améliorer leur défense et leur indiscipline, après le recrutement de Joe Worsley et cette pige de Christophe Berdos, ils trouvent des solutions. Début de réponse ce weekend avec un match capital contre le leader lyonnais.