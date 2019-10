Après 9 jours de vacances, les joueurs du RCT retrouveront le chemin des terrains en milieu de semaine. Pas encore à Berg, le "pôle de performance" étant toujours en travaux -et ce jusqu'à mi-novembre- mais bien au stade Jacques Roux. Privé depuis plusieurs semaines de ses mondialistes, le staff toulonnais verra alors revenir, semaine après semaine, ses internationaux. Dans le désordre ? Setiano, Serin, Ollivon, Tolofua, Parisse, Gorgodze, Etzebeth et Gigashvili. Certains bénéficieront de plusieurs semaines de vacances obligatoires (les Français, hormis «Tolo» qui n'a pas disputé une minute), d'autres ne sont pas encore éliminés (Eben Etzebeth), mais tous viendront offrir de nouvelles solutions à un staff privé de plus de 20 joueurs depuis début septembre.

"On va avoir 9 jours de vacances et ils reprennent le vendredi d’après. Il fallait que l’on coupe, notait en ce sens Patrice Collazo après la victoire des siens contre Bayonne. C’est la première fois que je donne autant de jours de repos. Mais on a sollicité toujours les mêmes joueurs et on n’a pas eu le loisir d’avoir de rotation." Pourtant l'un des revenants aura un traitement particulier : Mamuka Gorgodze. Revenu de la Coupe du monde le mercredi précédant la réception de Bayonne, le roc géorgien (1m95, 118 kilos) est immédiatement entré dans le groupe.

Top 14 - Mamuka Gorgodze (Toulon)Icon Sport

"Je suis rentré en France mercredi, sans passer par la Géorgie. Mon avion a été retardé donc j’ai passé une journée à Dubaï. Je suis arrivé en France dans l'après-midi. Mais je suis content de rentrer et de rejouer avec mon équipe". Aussitôt arrivé, le joueur de 35 ans retrouvait alors le Top14. Quatre mois après l'avoir quitté, comme n'importe quel joueur qui prépare la Coupe du monde depuis le mois de juillet ? Que nenni (!), Gorgodze ayant disputé le début de saison avec le RCT, avant d'être appelé à la surprise générale début septembre pour rallier sa sélection.

" Je suis papa à la maison, c'est tout "

Depuis le début de saison, le natif de Tbilissi a ainsi fait la préparation physique avec Toulon, disputé trois rencontres avec le RCT, puis quatre avec sa sélection, avant de retrouver la rade pour retrouver immédiatement les joutes du Top14, contre Bayonne. De retour, il a alors fait énormément de bien à la jeune garde varoise. Dans un groupe composé à 70% de joueurs de 26 ans ou moins (16 sur 23), les Toulonnais ont -cette fois- évité toute relance hasardeuse dans les derniers instants de la rencontre, comme ça avait pu être le cas une semaine plus tôt contre le Stade français (défaite 33-30, après avoir mené de quatre points à la 69e minute).

L'aura naturelle et la sérénité apportés par un joueur qui, à 35 ans, semble devenir bien plus qu'un leader de combat ? Son entrée à la 47e minute a en tout cas apporté du calme à son équipe. "Suis-je le papa du vestiaire ? Non, je suis papa à la maison, c'est tout" s'amusait celui qui est pourtant devenu bien plus qu'un grand frère pour le groupe toulonnais. Charismatique, Mamuka Gorgodze a en plus réussi à se débarrasser partiellement de l'image de joueur indiscipliné qui lui collait à la peau depuis son début de carrière. Pour exemple, lors de ses neuf saisons montpelliéraines, le Géorgien avait écopé de 20 cartons jaunes en championnat (soit plus de deux par saison).

Mamuka Gorgodze (Toulon)Icon Sport

Depuis son arrivée à Toulon ? Sa moyenne est tombée à "à peine" plus d'un carton par saison (6, alors même qu'il entame sa sixième saison).

" Je n’ai jamais de pression "

Son retour immédiat s'est avéré d'autant plus précieux pour le RCT que -même s'il est considéré comme "troisième ligne aile" sur le site du club- le poste de deuxième ligne est largement dépourvu depuis quelques semaines. Le forfait de Corentin Vernet (commotion) ? L'absence de Romain Taofifenua (commotions répétées) qui pourrait courir jusqu'à mi-décembre ? Ou encore celle programmée d'Eben Etzebeth ? Pas de problème, Mamuka est là. Rarement blessé, toujours disponible et affuté, l'exemplaire géorgien sera l'une des clés du troisième bloc de championnat toulonnais et de l'entrée en Challenge Cup.

"Je n’ai pas de pression. Je n’ai jamais de pression. Mais oui, il y a eu beaucoup de blessés. Les vacances vont faire du bien. Des mecs vont revenir et ça va aider l’équipe." Stoïque. Sûr de sa force. La caution puissance du RCT aura donc la lourde responsabilité de maintenir son club aux six premières places du Top 14. Pour y parvenir, Toulon devra impérativement s'imposer contre le MHR, le 9 novembre à 15h30 à Mayol... et nul doute que le deuxième ligne aura à cœur de soigner ses retrouvailles avec un club qui a marqué sa longue carrière.