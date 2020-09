Cinq groupe d'abonnés ont été définis : chaque supporter détenteur de la carte assistera au minimum à deux des cinq matchs. Les réceptions manquées donneront lieu à un remboursement.

"L’ASM Clermont Auvergne a choisi, pour respecter (son) équilibre économique vital et permettre à ses plus fidèles supporters de continuer de faire vibrer le Michelin, d’accueillir 50% de partenaires et 50% d’abonnés", indique le club. Le principe est le suivant : "Compte tenu du nombre d’abonnés de l’ASM Clermont Auvergne, tous ne pourront pas assister à toutes les rencontres de ce début de saison mais tous verront le même nombre de matches au terme de cette période. Les abonnés qui n’assisteront pas à certaines rencontres seront remboursés dans le mois suivant le match en question. Dans l’hypothèse retenue où cette situation pourrait durer jusqu’au mois de décembre, 5 rencontres seront concernées (sachant que la procédure peut dans le meilleur cas s’arrêter avant, en récupérant une jauge à 10 000 supporters ou plus, ou éventuellement, en fonction de la situation, se poursuivre au-delà, sur le même modèle). Les réceptions concernées sont : Agen (3 octobre), Paris (16-17-18 octobre), Pau (23-24-25 octobre), Lyon (13-14-15 novembre) et Montpellier (4-5-6 décembre). L’ensemble de nos abonnés sera ainsi réparti, dès la réception d’Agen, en 5 groupes distincts. Chacun de ces groupes pourra donc assister au minimum (et en fonction de l’évolution de l’épidémie) à 2 des 5 prochains matches au Michelin, les autres seront remboursés dans le mois suivant. Chaque abonné sera prévenu par mail, dans les prochains jours, de l’attribution de son groupe et ainsi des matches auxquels il pourra participer et de ceux qui lui seront remboursés."