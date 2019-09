"C'est un sentiment d'impuissance. On a fait une très mauvaise entame, on prend un essai dès la 2e minute. Vous avez été spectateurs de ce match, on a été aussi spectateur de notre propre match. C'est à peu près le même scénario qu'à Lyon, avec de l'inconsistance, ça repose sur rien de solide, il y a en plus de l'indiscipline, c'est très compliqué de pouvoir partir sur de bonnes bases à l'extérieur contre cette équipe de Bordeaux qui tourne bien. Après la pause, on a essayé de trouver des solutions, mais on n'arrive pas à se trouver. C'est un cumul de petits détails, de petites fautes qui créent l'inconsistance générale."