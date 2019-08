Les visages sont détendus et souriants malgré un programme toujours chargé. Les joueurs de Clermont entrent dans leur dernière semaine de préparation avant le reprise prévue la semaine prochaine face à La Rochelle. Au cœur d’une semaine studieuse, le ¾ anglais Nick Abendanon ne boude pas son plaisir, malgré la souffrance de la préparation physique : "C’est vrai que nous avons de grosses charges de travail, mais pour moi, qui ai connu beaucoup de blessures l’an passé, c’est un réel plaisir de retrouver le groupe pour cette préparation."

Ravi par le stage de Tignes, le joueur polyvalent des lignes arrières est impatient d’en découdre avec Lyon ce vendredi soir : "On retrouve notre formidable public, même si ce n’est pas encore au stade Marcel-Michelin ! Je retrouve peu à peu mes sensations mais je me sens déjà bien physiquement. J’espère que je vais retrouver du rythme à l’occasion de ce dernier match de préparation."

" Mettre le curseur plus haut en termes d’intensité "

Du rythme et un peu plus encore aux yeux du coach Franck Azéma qui espère une montée en puissance des siens : "J’espère voir une évolution en termes d’intensité sur cette rencontre face à Lyon et qu’on puisse trouver des repères. On attend plus de nous-même, en particulier sur la manière dont on va mettre en place notre jeu. On entre dans notre dernière semaine de préparation et on se servira de ce match pour incorporer de nouveaux joueurs comme John Ulugia, Sitaleki Timani, Fritz Lee, Davit Zirakashvili ou Isaïa Toeava qui feront leur retour."

Après la défaite concédée la semaine passée face à La Rochelle, adversaire de la première journée, le coach clermontois ne doute pas : "Bien sûr j’attends des réponses au sortir de ce match face à Lyon, mais dans cette période, on est excité de savoir où en en plutôt que de se poser des questions. L’état d’esprit a été bon face à La Rochelle, avec une vraie envie d’entreprendre des choses. On doit encore améliorer quelques points, comme la manière de tenir le ballon et les petits problèmes de concentration, qui nous ont coutés cher face aux Rochelais."

Parra et Lapandry bientôt de retour à l’entrainement

Une fois encore pour cette rencontre, Franck Azéma et son staff ne pourront pas compter sur toutes leurs forces vives : "Remi Grosso et Samuel Ezeala sont encore un peu trop court pour reprendre la compétition dès ce week-end. Pour Alexandre Lapandry et Morgan Parra le retour sur les terrains d’entrainement se précise. Néanmoins, on a un groupe assez complet et on a la volonté de se jauger et de jouer à fond face à Lyon."

Une différence avec le premier match de préparation des vice-champions de France, qui n’avaient pu dévoiler totalement leurs cartes : "Face à La Rochelle, c’était forcément un peu particulier puisque les deux équipes se retrouveront pour la première journée. Contre Lyon en revanche on a la volonté de se livrer complètement !"

Une rencontre en forme de répétition générale, comme l’exprime l’ancien talonneur de Grenoble Mike Tadjer : "Notre mêlée est encore perfectible, il reste des réglages à faire, en particulier pour mes lancers en touche et les combinaisons qui vont avec. Ce match contre Lyon doit nous aider à passer un cap." Un match face à Lyon que l’ensemble des Clermontois souhaitent aborder pleinement avant de se lancer dans une saison intense dès la semaine suivante.