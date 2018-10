Top 14 - Uini Atonio (La Rochelle) : "Il y avait de la peur"

"Ce n'était même pas une question de tactique contre Clermont. On recevait le leader. Il y avait de la peur comme à chaque fois qu'on reçoit une grosse équipe. On a bien commencé le match après un bon échauffement où je sentais les mecs mentalement concentrés. On a commencé le match en feu. On doit continuer à faire des matches de ce niveau si on veut exister dans ce championnat. On a gagné la bataille devant. On a vu que depuis le début de la saison, on ne faisait pas de bons matches, c'était à nous de réagir. Maintenant, il va falloir aller chercher des points à l'extérieur, on ne peut pas seulement gagner à la maison".