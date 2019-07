Quelques jours après le licenciement de Djibril Camara et le départ de Sergio Parisse, le Stade français a été confronté à une autre affaire extra-sportive. Vendredi matin, le site sud-africain News24 rapportait en effet que le flanker parisien Hendré Stassen, considéré comme la révélation de la dernière saison des soldats roses, faisait l’objet d’une enquête policière à Pretoria. Selon nos confrères, Stassen aurait violemment agressé un dentiste de 26 ans à la sortie d’une boîte de nuit, lui causant de sérieuses blessures au visage et au corps.

Le conflit ? Il a été raconté en ces termes à nos confrères sud-africains par les policiers et la victime, un certain Botes : ce soir de juin, le dentiste était présent au Mystic Bull, un restaurant du quartier d’Hatfield à Pretoria. Là-bas, il reconnaissait rapidement une ancienne camarade de l’école de dentiste du Cap (celle-ci n’est autre que l’ancienne petite amie de Hendré Stassen) et courait vers elle pour la saluer. Après avoir quitté le Mystic Bull, la troupe rejoignait alors un pub du quartier de Lynwood où la soirée se poursuivait.

Ledit Botes y aurait alors noté la présence de Hendré Staassen, lequel l’aurait dévisagé à plusieurs reprises de "façon agressive". Au moment où le dentiste quittait le pub en question pour monter dans un Uber, il était alors rattrapé par le flanker du Stade français: «Quand j’ai vu qu’il était trop agressif, explique Botes à News24, j’ai décidé de rentrer à la maison. Mais juste avant de pénétrer dans le taxi, j’ai entendu une voix derrière moi qui disait : "L’as-tu embrassée ?"" Dans la foulée, tout allait beaucoup trop vite pour le jeune dentiste, qui se retrouvait sous le corps du rugbyman (2m et 116 kg), lequel le frappait au visage et au corps à plusieurs reprises. Les deux hommes étaient finalement séparés par des témoins avant que la police n’intervienne.

Il y a eu conciliation

De façon générale, on sait que le club parisien ne badine pas en matière de comportement et d’exemplarité. Pour avoir supposément manqué à des règles élémentaires, le Fidjien Raisuqe et le Français Camara ont tour à tour été licenciés par les dirigeants du Stade français, lesquels devraient d’ailleurs en faire de même avec le pilier argentin Ramiro Herrera. Pourtant, Hendré Stassen ne devrait pas connaître le même sort. Selon nos informations, les choses ont évolué dans le bon sens ces derniers jours. Hendré Stassen a présenté ses excuses à la victime, la crainte d’une procédure pénale a été évacuée et, selon toute vraisemblance, les deux parties devraient trouver un terrain d’entente dans les heures à venir. Dès lors, Hendré Stassen est attendu à Paris prochainement et ne sera pas licencié, comme il en avait été question au moment de la publication de la nouvelle.