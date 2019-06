Lundi 27 mai dernier, nous vous avions révélé que l'arrière international Djibril Camara s'était vu remettre en main propre une convocation à un entretien préalable à une rupture anticipée pour "faute grave". Peu après la publication de cet article, le Stade français avait alors publié un communiqué indiquant : "A la suite des fuites dans la presse, des articles dans la presse et sur les réseaux sociaux de ce lundi 27 mai indiquent que Djibril Camara aurait été licencié pour faute grave.

Le Stade Français Paris souhaite rectifier cette information erronée. Djibril Camara a été convoqué par la Direction du Club concernant une éventuelle rupture anticipée de son contrat pour faute grave. Aucune décision n’est prise à ce jour, et ce n’est qu’après avoir entendu le joueur qu’une décision sera prise par le Club et ce, conformément à la loi."

Top 14 - Djibril Camara (Stade français)Icon Sport

Or, nous sommes aujourd'hui en mesure de confirmer que les dirigeants du Stade français ont décidé de rompre le contrat de Djibril Camara pour "faute grave". Cette lettre de licenciement a été rédigée en interne et aurait été postée hier jeudi. Avant cela, Djibril Camara avait été convoqué à un entretien en date du jeudi 6 juin. Au cours de cet entretien, dirigé par le directeur sportif Fabrice Landreau et le Directeur administratif et financier Jean-Romain Sintes, le joueur formé au club, assisté de son partenaire le troisième ligne Antoine Burban, s'est vu exposer la ou les fautes reprochées.

Pour l'heure, aucune information n'a filtré sur le motif réel du licenciement. En janvier dernier, des rumeurs avaient circulé sur un éventuel départ de Camara en direction de Toulon, en raison notamment de problèmes relationnels avec Heyneke Meyer. Les deux hommes auraient alors eu une vive altercation. Or, sur le strict point du droit, le club aurait dû signifier au joueur cette éventuelle faute dans un délai de deux mois, ce qui, selon nos informations, n'a pas été fait.

Top 14 - Heyneke Meyer (Stade Français) contre LyonIcon Sport

Désormais, Djibril Camara est libre de s'engager avec la formation de son choix. Seulement voilà, à cette date, rare sont les clubs susceptibles d'embaucher un joueur de ce standing. L'histoire retiendra finalement que Djibril Camara a disputé son dernier match sous les couleurs du Stade français, son club formateur, le 23 mars dernier face à Castres. Ce jour-là, le club de la capitale s'était imposé sur le score de 32 à 16.