Il y a une sensation de gâchis ce soir ?

Oui, il y a beaucoup de regrets. J’ai cette image en fin de première mi-temps où on tape le poteau et au lieu de tourner à 15-7 à la mi-temps, on se retrouve à 12-10. Nous faisons une entame de seconde mi-temps où nous ne faisons que subir. Il y a une première alerte avec un essai refusé à l’Aviron à cause d’un en-avant, puis une seconde fois où on l’encaisse. À quinze contre quatorze, ce n’est pas digne d’une équipe qui veut jouer le haut de tableau.

On vous a trouvé très bons dans l’attitude sur les vingt premières minutes, puis il y a eu un trou noir…

Oui, un trou noir. On mène 12-0, on se dit que dès qu’on tient le ballon, on est bien. Derrière, il y a une petite passe impossible et un ballon qui tombe par terre. Puis ça répète une seconde fois, il y a ensuite une mêlée, ils se retrouvent dans notre camp, il y a une mauvaise sortie de camp et on encaisse un essai à zéro passe. Franchement, c’est un manque de maîtrise ! Ce n’est pas manquer de respect à Bayonne, mais il y a eu deux essais à zéro passe ! L’Aviron est revenu dans le match à quatorze contre quinze et, derrière, tu n’existes pas.

Est ce qu’il y a, quelque part, un certain manque de confiance depuis le début de la saison ? À l’extérieur, vous attaquez fort, puis ça se délite au cours de la partie…

Par rapport aux deux premiers, que ce soit à Montpellier ou à Clermont, il y a eu un problème de maîtrise de notre part. Autant ce soir, quand nous étions à quinze contre quinze, je pense sincèrement qu’on s’est vu un peu bon. On s’est dit que dès qu’on tenait le ballon, on franchissait et on les mettait à mal. On s’est dit qu’on allait continuer comme ça et qu’à quatorze, ça allait être facile. Au final, le match est perdu, tu prends un point, mais je le répète : ce n’est pas digne d’une équipe de haut niveau.