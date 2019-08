"On démarre une nouvelle saison avec une nouvelle dynamique, de nouveaux joueurs donc on n’a pas trop insisté sur la précédente". A la veille de la reprise du championnat, Patrice Collazo l’assure, la page du précédent exercice, conclu à la 9e place, est belle et bien tournée. Avant de tempérer : "Mais comme tout le monde, on a de la mémoire". Dans la tête du manager général du Rugby Club Toulonnais, les images de la défaite de ses hommes, 19 à 10, à Agen, en février dernier. Les Lot-et-Garonnais enterraient les derniers espoirs toulonnais de se qualifier pour les phases finales.

"C’était un match compliqué, qui nous avait vraiment fait mal. On était passé à travers pendant 80 minutes. Ils nous avaient roulé dessus dans tous les compartiments du jeu", se rappelle Bastien Soury, le talonneur varois qui ne cache pas un certain sentiment de revanche.

" A nous de montrer quelle image on veut donner "

"Cela fait très longtemps que le club n’a pas ramené de point d’Armandie (Ndlr : 2 saisons), donc on sait ce qui nous attend. Se préparer, on l’a fait. Maintenant à nous de montrer quelle image on veut donner cette année et quelle direction on veut prendre", reprend Patrice Collazo.

Top 14 - Patrice Collazo (Toulon) et Pierrre Mignoni (Lyon)Icon Sport

Pour cela, son équipe pourra s’appuyer sur son succès, 24 à 21, lors de son dernier match de préparation contre Montpellier la semaine dernière et sur une "bonne préparation", à en croire l’ex-entraîneur de La Rochelle :

"Je sens une réelle dynamique de travail que ce soit avec le staff ou les joueurs. J’ai l’impression qu’on s’est donné les moyens de bien démarrer. Après le championnat reste le championnat avec le degré de pression qui augmente". L’ancien pilier prévient, l’absence de dix joueurs, retenus avec leurs sélections comme Charles Ollivon, Sergio Parisse ou Baptiste Serin, ne sera pas une excuse. "En aucun cas cela ne doit impacter le quotidien de l’équipe ni son travail. Moi, ce qui m’intéresse c’est de voir le fonctionnement de l’équipe sans ces joueurs-là."

Commencer la saison dès la première minute

Une équipe qui ne voudra pas revivre les galères de la saison passée. Les Toulonnais avaient attendu la 3e journée pour sentir, enfin, le parfum de la victoire. Un faux départ dont ils ne se sont jamais vraiment remis. "Je ne suis pas sûr que ce soit le plus facile de commencer le championnat à Agen. Mais on y va pour ramener un succès", affirme donc, sans détour, Bastien Soury. "Nous devrons commencer la saison dès la première minute. Si on manque le début de rencontre, ils prendront confiance, harangués par leur public."

Message partagé également par Raphaël Lakafia. "On ne tombera pas dans le piège de les sous-estimer", promet celui qui devrait-être capitaine pour cette rencontre. L’ancien Parisien qui compte sur les nouveaux venus, le 3e ligne centre Thomas Hoarau, le talonneur Christopher Tolofua ou les centres Théo Dachary et Julien Heriteau, pour entamer cette saison du bon pied.

Par Thibault Sarrazin