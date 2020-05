La reprise du Racing 92 aura lieu début juin. C'est le directeur général du rugby du club Laurent Travers qui a dévoilé son plan lors d'une émission enregistrée par le club et visible sur Youtube, en compagnie de Christophe Mombet (Manager du haut niveau) et Yannick Nyanga (directeur sportif). « Tout le monde a hâte. La reprise se fera en trois phases. La reprise se fera début juin. La première phase où on va s'occuper de toutes les questions de santé, tout ce qui est tests médicaux au niveau des joueurs. La deuxième sera la réathlétisation et la troisième phase intégrera le rugby, avec j'espère deux matchs amicaux au mois d'août et la reprise du championnat début septembre. » Une vingtaine de jeunes joueurs du centre de formation seront appelés à participer à la reprise avec l'ensemble du groupe professionnel.

L'arrivée de Beale officialisée

Par ailleurs, Laurent Travers a officialisé les mouvements prévus à l'intersaison. Quatre joueurs quittent le club, à savoir Ben Tameifuna (UBB), Brice Dulin (La Rochelle), Vasil kakovin et Ben Volavola (Perpignan), même si ce dernier ne part que pour un an et reviendra ensuite au Racing 92. Au niveau des renforts, Yannick Nyanga a officialisé quatre recrues : l'arrière Kurtley Beale (Waratahs), le deuxième ligne Luke Jones (Rebels), l'ailier Donovan Taofifenua (Clermont) mais aussi le jeune deuxième ligne de Massy Wesley Lindor.